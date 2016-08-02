Олег Скрипка произвел фурор в Минске. Зал громко кричал: "Героям слава"

В Минске 30 июля состоялся концерт Олега Скрипки.

Об этом пишет Сегодня.

Во время концерта он произнес трогательную речь об Украине и ее героях, которых поддерживают белорусы. Он также напомнил, что братья-белорусы помогают украинцам бороться с врагом на фронте и на Майдане.

Во время своей речи он сказал: "Слава Украине", но что зал громко ответил: "Героям слава". Соответствующее видео было выложено в YouTube.

Напомним, Олег Скрипка и ВВ отыграли три концерта для украинских воинов на передовой.

Видео Maxim Nickolaichick