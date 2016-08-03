Американка украинского происхождения перепела альбом "Океану Ельзи" за 8 минут

Джерри Хейл, родом из Василькова, создала оригинальные аранжировки известных композиций популярной украинской рок-группы "Океан Ельзи".

Об этом написал сам артист у себя twitter.

Певица опубликовала на Youtube видеоролик, в котором за всего за восемь минут перепела весь девятый студийный альбом "Океана Ельзы" под названием "Без меж".

Все песни девушка исполнила акапельно.

Це варто почути! Неймовірний кавер Джеррі Хейл на увесь альбом "Без Меж" за 8 хвилин! https://t.co/JMj5L1qDDk — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 3 августа 2016 г.

Солист группы Святослав Вакарчук пришел в восторг от подобной интерпретации его творчества.

Напомним, известный хит украинской певицы перепели на фоне коров и осла.