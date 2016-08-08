Панки, рокеры и Джамала в вышиванке: в Луцке прошел фестиваль "Бандерштат", опубликованы фото

В Луцке прошел 10-й фестиваль украинского духа "Бандерштат".

Об этом сообщает УНИАН.

В фестивале, который проходил на местном ипподроме с 5 августа, на трех музыкальных сценах выступили до 50 групп, в том числе "Тартак", "Гайдамаки", "Антитела", "Братья Гадюкины", а также белорусская группа BRUTTO.

На главной сцене в третий день фестиваля выступила победительница "Евровидения-2016" Джамала.

Также в рамках фестиваля состоялись встречи: с ветеранами УПА, журналистом Вахтангом Кипиани, нардепами Владимиром Парасюком и Надеждой Савченко. На литературной сцене выступили современные авторы, в частности, Сергей Жадан и Заза Пауалишвили.

Более 5 тыс. присутствующих на "Бандерштате" 6 августа приняли участие в традиционном фестивальном флешмобе: ночью зажгли огни и выложили буквы UA.

Во время функционирования благотворительной фотозоны активисты собрали более 3,8 тыс. грн на нужды волынских военных.

По словам председателя ОО "Институт волонтерства и общественного сотрудничества" Юлии Евпак, такие акции не оставили бандерштатовцев равнодушными, люди охотно фотографировались, чтобы помочь волынским бойцам. За фестивальные дни было сделано более 1000 фотографий, все снимки будут выложены в социальной сети, в группе фотозоны.

Напомним, в Тернополе прошел самый масштабный фестиваль лета.