Многие украинцы опасаются проведения "Евровидения" в нашей стране

Боятся, что вырастет уровень коррупции.
40% украинцев опасаются, что во время организации конкурса вырастет уровень коррупции.
Об этом пишет Сегодня.
Накануне объявления города, в котором будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017", компания iVOX Ukraine подготовила инфографику по результатам исследования о том, что думают сами украинцы на счет проведение конкурса в Украине.
По данным исследования, 70% респондентов поддерживают решение провести "Евровидение" в Украине.
При этом 40% опасаются, что во время организации конкурса вырастет уровень коррупции.