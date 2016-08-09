Многие украинцы опасаются проведения "Евровидения" в нашей стране

40% украинцев опасаются, что во время организации конкурса вырастет уровень коррупции.

Об этом пишет Сегодня.

Накануне объявления города, в котором будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017", компания iVOX Ukraine подготовила инфографику по результатам исследования о том, что думают сами украинцы на счет проведение конкурса в Украине.

По данным исследования, 70% респондентов поддерживают решение провести "Евровидение" в Украине.

При этом 40% опасаются, что во время организации конкурса вырастет уровень коррупции.

Напомним, Гройсман нашел деньги на "Евровидение-2017".