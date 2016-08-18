Украина — это модно. Королева Нидерландов покрасовалась на Олимпиаде в вышиванке: опубликованы фото

Королева Нидерландов Максима появилась на трибуне во время Олимпиады-2016 в Бразилии в платье-вышиванке от украинского фотографа и дизайнера Виты Кин.

Об этом написал на своей странице пользователь Rostyslav Demchuk в социальной сети Facebook.

"Украина — это модно! Королева Нидерландов Максима болела за олимпийцев на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в платье-вышиванке за 286 долларов от Виты Кин. Приятно, когда украинские национальные вышитые платья и сорочки становятся нарядом королев мира", — отметил он.

Для выхода в свет на спортивное мероприятие Максима выбрала нежно-белое платье с сине-голубой вышивкой.

В свою очередь другие пользователи также прокомментировали снимок: "Супер круто!"

Между тем, внимательные блогеры подметили, что в микроблоге Twitter россияне попытались оспорить украинское происхождение наряда: "Ой! А как вата истерит в Твиттере. Финский сарафан с вышивкой суоми... фиг там! Платье с вышитыми украинскими орнаментами от Виты Кин. Вот доказательства!", пишет Апостроф.

Другие же отметили, что оригинальная вышиванка стоит гораздо дороже, чем представленная на фото.

Вита Кин — украинский фотограф и дизайнер. Обрела всемирную популярность благодаря своей коллекции оригинальных вышиванок, получившей название Vyshyvanka by Vita Kin. Аутентичные платья, блузы и комбинезоны, выпущенные под девизом Chic Nationale, произвели фурор среди киевских модниц и не только — Кин получает огромное количество заказов из самых разных стран.

Среди поклонников бренда и первая леди Украины, Марина Порошенко, которая появилась на обложке украинского ELLE в сентябре 2014 года в красной вышиванке дизайнера.

Напомним, известное издание The New York Times назвал украинскую вышиванку трендом сезона.