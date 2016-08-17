Западные СМИ анонсировали выход трех новых книг Джоан Роулинг

Автор книг о Гарри Поттере — британская писательница Джоан Роулинг — намерена выпустить три новых произведения, посвященных миру волшебников.

Об этом пишет kommersant.ru, ссылаясь на сведения американского Time.

По данным журналистов, они будут опубликованы в электронном виде 6 сентября, цена каждого из изданий составит около трех долларов.

"Сборники будут называться "Власть, политика и надоедливые полтергейсты", "Героизм, трудности и опасные хобби", "Хогвартс: неполное и ненадежное руководство", — говорится на сайте.

Ранее в конце июля вышла в свет пьеса Джоан Роулинг — "Гарри Поттер и проклятое дитя" (является восьмой частью цикла о волшебнике), книга стала самой продаваемой в Великобритании.