Российского певца Олега Газманова не пустили в Литву

Известного российского певца Олега Газманова, который входит в список угрожающих национальной безопасности Украины, таможенники не пустили в Литву.

По словам исполнителя, его не выпустили из аэропорта в Вильнюсе, несмотря на наличие действующей шенгенской визы, написал он в своем Instagram.

Он также отметил, что существует список нежелательных в Литве граждан Российской Федерации.

"Я в Литве в аэропорту Вильнюса. Не смотря на мою шенгенскую визу, для которой в шенгенской зоне по правилам ЕС нет границ-меня не выпускают из аэропорта. Оказывается есть секретный список нежелательных в Литве лиц из России. Говорят, что списки заранее получить нельзя и уведомлений никаких не присылают и причин тоже не объясняют", — написал Газманов.

Также Газманов заявил, что ему отвратительно правительство Литвы, которое "под девизом защиты населения от вредного воздействия Российской культуры пытается нас разделить".

"Моральное воздействие" Правительства Литвы на меня и доброжелательность офицера таможни и девушек привело к тому, что мне ещё больше нравится народ Литвы и крайне отвратительно ПРАВИТЕЛЬСТВО, которое под девизом защиты населения от вредного воздействия Российской культуры пытается нас разделить", — написал он.

Світлину опубліковано користувачем oleggazmanov (@oleggazmanov) Сер 17, 2016 о 4:00 PDT

Ранее сообщалось, что российскому артисту Олегу Газманову запретили въезд в Латвию.