Дмитрий Ступка вспомнил, как дед отшивал россиян с Крымом: дайте платочек, я вам заверну

Внук легендарного украинского артиста Богдана Ступки, актер театра и кино Дмитрий Ступка рассказал о нынешних отношениях Украины и России, а также вспомнил, как его дед отшивал россиян, которые все эти годы были намерены забрать Крым.

О конфликте Украины и России он сказал во время интервью "Апострофу. Лайм".

Актер не смог назвать виновника сложной ситуации, которая наблюдается сегодня между странами Украины и России. В то же время уверен, что Украина не становилась бы зачинщиком этого самого конфликта. Актер отметил, что, глядя на всю эту ситуацию, становится понятно, "откуда ноги растут".

"Не знаю, кто виноват, но мне кажется, что мы не нападали бы на такое большое государство, как Россия. Поэтому понятно, откуда ноги растут", — рассказал Ступка.

Он также добавил, что вся эта ситуация ему очень неприятна. Он огорчен тем, что Россия пытается отбирать территории, накаляет обстановку и лишь способствует всем беспорядкам, которые наблюдаются сегодня в стране.

"Давно уже Россия говорила про Крым, даже у дедушки еще спрашивали, когда Крым отдадим. Он всегда говорил: "Дайте платочек, я вам заверну", — подчеркнул актер.

Дмитрий признается, что устал от политики и прочих конфликтов, как и все украинцы.

В интервью Ступка также рассказал, как нынешняя ситуация отразилась на его сотрудничестве с российскими коллегами. По словам актера, его фамилия изрядно подлила масла в огонь.