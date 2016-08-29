Артемий Троицкий раскритиковал Шнурова за исполнение детской песни

Музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что предлагать лидеру "Ленинграда" Сергею Шнурову исполнять детские песни — цинично до предела, так как он использует в творчестве нецензурную брань.

Об этом журналист рассказал на открытии культурного пространства "Охта Lab" в Санкт-Петербурге, сообщает Фонтанка.ру.

"Шнуров — очень алчный парень, но при этом очень талантливый. Я испытываю к группе "Ленинград" стопроцентное кисло-сладкое чувство. На 50 процентов это восхитительно, но на 50 процентов — омерзительно", — пояснил Троицкий.

Он добавил, что всеобщий интерес к "Ленинграду" и конкурсу "Евровидение" показывает, "как низко в наши времена пала профессия музыкального критика".

Шнуров представил песню для детской передачи "С добрым утром, малыши!" 25 августа, а сама программа выйдет на канале "Карусель" 1 сентября.

Музыканта или организаторов его концертов неоднократно штрафовали за мат, звучавший со сцены. Шнуров всегда подчеркивал, что не собирается отказываться от нецензурной лексики. Две его последних песни и клипы на них — "Экспонат" и "В Питере — пить" — приобрели огромную популярность в интернете и собрали в общем больше 100 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, боксер Николай Валуев будет вести "Спокойной ночи, малыши".