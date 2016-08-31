Определились претенденты на премию "Оскар" от Украины

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок от претендентов на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Об этом пишет kp.ua.

Объявление фильма-номинанта состоится 9 сентября.

Как сообщает пресс-служба Госкино Украины, в этом году на рассмотрение комитета были представлены три фильма: драма об украинской заробитчанке в Италии "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко; историческая драма по одноименному произведению Шолом-Алейхема "Песнь песней" Евы Нейман; документальная лента о жизни сельских стражей порядка "Украинские шерифы" Романа Бондарчука.

В 2015 году Украина не подавала претендента на получение премии из-за реформирования комитета. 89-я церемония кинопремии пройдет 26 февраля 2017 года.

Напомним, Слабошпицкий рассказал о фильме, который представит Украину на кинофестивале в Венеции.