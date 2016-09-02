"Слава Украине! Героям слава!" Балет "Сухишвили" отказался выступать в оккупированном Крыму и России

Всемирно известный грузинский Национальный балет "Сухишвили" отказался выступать с гастролями в оккупированном Крыму и России.

Об этом сообщается на официальной странице балета "Сухишвили" в Facebook.

"Сегодня получили письмо-предложения по поводу выступления Грузинского Национального Балета "Сухишвили" в Крыму (Симферополь, Севастополь). С 2007 года по 2014-ого, наш ансамбль ежегодно проводил концерты в Крыму и мы очень любим Крымлян НО — в связи с событиями в Украине, Национальный Балет Грузии "Сухишвили", отказывается от гастролей в Россию, а тем более в аннексированных Россией регионах. Слава Украине! Героям слава!", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам лидера Меджлиса, оккупированный Крым ждет возвращения в Украину.