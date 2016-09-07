Крым украинский: из учебников в Казахстане убрали понятие "российский Крым"

Издательство "Мектеп" в Казахстане внесло правки в школьный учебник, где Крым был обозначен как российская территория.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сотрудник посольства Украины в Казахстане Ирина Блащук в интервью Казахской редакции радио отметила, что "позиция Казахстана по Крыму не совпадала с текстом в учебниках".

В самом издательстве комментировать внесенные правки отказались.

"Я не могу сказать вам, как мы это исправили, и не скажу. Не скажу, и все! Я не буду оправдываться перед вами. Что хотите, то и делайте, пожалуйста", — ответила директор департамента по работе с авторами издательства "Мектеп" Дарига Сухаева.

Заместитель директора республиканского научно-практического центра Казахстана "Учебник" Адильхан Дуйсебек подтвердил, что несколько предложений о Крыме, которые привели к скандалу, в учебниках исправлены.

"В издательстве "Мектеп" выпустили дополнительные листы с исправлениями в учебники и раздали их по школам. Текст о Крыме обсудили с экспертами и Министерством иностранных дел. Таким образом, он написан в соответствии с границами, обозначенными Организацией Объединенных Наций (ООН)", — сказал Адильхан Дуйсебек.

Ожидается, что в продаже исправленные учебники могут появиться не раньше, чем через год.

В учебниках географии и истории, выпущенных издательством "Мектеп" в прошлом году, украинский Крым, аннексированный Россией, был указан как "субъект России".

Министерство иностранных дел Украины адресовало ноту протеста Казахстана в связи с информацией в казахстанских учебниках и потребовало исправить информацию о статусе Крыма в учебниках. В министерстве образования и науки Казахстана через некоторое время сообщили, что "в учебниках географии и всемирной истории за 10 и 11 класс издательства "Мектеп" в материале по Крыму не отражена в полной мере официальная позиция Казахстана". В министерстве также заявили о принятом решении обязать издательство внести корректировки с учетом высказанных замечаний.

Казахстан занял нейтральную позицию по вопросу Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, издательство Оксфордского университета исправило ошибку в учебнике по географии, в котором Крым не был обозначен как часть Украины