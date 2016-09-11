В Москве умер автор мультика "Жил-был пес" Эдуард Назаров

В Москве на 75 году жизни умер режиссер-мультипликатор, автор известного мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров.

О смерти мультипликатора стало известно из сообщения пресс-службы международного фестиваля "Крок", президентом которого он был, пишет ТАСС.

Назаров давно болел и имел проблемы с сосудами. Время и место похорон уточняются.

Эдуард Назаров родился 23 ноября 1941 года в Москве, окончил Строгановское художественно-промышленное училище. Назаров в качестве режиссера, художника-постановщика и сценариста снял мультфильм "Жил-был пес" (1982 год).

Также среди его режиссерских работ — "Путешествие муравья" (1983 год), "Про Сидорова Вову" (1985 год). В качестве художника-постановщика снял, в частности, несколько мультфильмов про Винни-Пуха: "Винни-Пух" (1969 год), "Винни-Пух идет в гости" (1971 год), "Винни-Пух и день забот" (1972 год).

С 1991 года был президентом международного фестиваля мультипликационных фильмов "Крок".

В 2007 году также занял пост художественного директора студии "Пилот". Был поощрен званием народного артиста Российской Федерации.

Напомним, в Санкт-Петербурге 8 сентября на 69 году жизни после продолжительной болезни скончался композитор Сергей Касторский.

видео: Союзмультфильм