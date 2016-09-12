Галина Безрук прокомментировала свое выступление на "Новой волне"

Украинка Галина Безрук, звезда серила "Останній москаль", в 2016 году стала участницей конкурса "Новая волна" в Сочи.

Певица заняла второе место.

После завершения конкурса Безрук поделилась своими эмоциями, опубликовав обращение к поклонникам и друзьям в Instagram:

"Праздник закончился. Сижу в аэропорту, читаю ваши комментарии и рыдаю от счастья! (Слезы не пьяные, сами понимаете!) Я даже представить не могла, что будет столько поздравлений, пожеланий и бесконечного тепла. Это такое счастье! Спасибо вам, любимые! Спасибо за честь быть услышанной, понятой, принятой и любимой вами".

Ранее сообщалось, что украинская исполнительница была лидером первых двух конкурсных дней. Все суди поставили ей максимальное количество баллов. Но в результате заняла второе место.

На "Новой волне 2016" победили конкурсанты Dino (Хорватия) и Вальтер Риччи (Италия).

Напомним, Филипп Киркоров со скандалом покинул сцену на "Новой волне".