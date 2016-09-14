Шендерович подвел итоги правление Путина: почему последняя сволочь непременно в первых рядах

В соцсетях появилась подборка афоризмов российского писателя-сатирика и публициста Виктора Шендеровича.

В своих высказываниях он неоднократно критиковал президента РФ Владимира Путина.

Самые яркие высказывания публициста опубликовал у себя на странице в Facebook Роман Бачурский: "Все шубы могут поместиться в одну моль", "Знамена кровавые, зато люди — как шелковые", "Среди идущих по трупам смотреть под ноги считается дурным тоном", "Смердящих осторожно называли сильными духом", "Сделал мечту явью, теперь не знает, куда от нее деться", "Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь начинается у всех", "Почему последняя сволочь непременно в первых рядах?".

В частности, не так давно писатель-сатирик подчеркнул, что пока Путин находится при власти, покоя украинцам не будет.

"В мирное время он — "хромая утка", малолегитимный лидер, захвативший власть, обрушивший валюту, доведший до стагнации экономику, спровоцировавший бегство из России капитала и мозгов...", — отметил публицист.

Напомним, Шендерович назвал убийство Шеремета пощечиной Украине.