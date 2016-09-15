Подервянский объяснил, почему украинцам нужно разрешить свободно владеть оружием

В Украине гражданам нужно разрешить свободно владеть огнестрельным оружием, поскольку, если бы сейчас на руках было 10-15 миллионов стволов, то в страну не пошел бы никакой враг.

Об этом украинский писатель и художник Лесь Подервянский рассказал в интервью Styler.

По его словам, никто никогда не заходил в Швейцарию, "там у всех оружие под кроватью".

"Такому народу, как украинский, оружие нужно. Я бы это поддержал. Оружие действительно решает определенные вещи", — отметил литератор.

Ранее украинская писательница Ирина Аниловская заявила, что в Российской Федерации сужается круг людей, посвященных в тайны подготовки войны страны против нашего государства.