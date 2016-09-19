Нардеп сорвала овации публики новой песней-призывом: "Не заробляйте, хлопці, на війні

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", певица Оксана Билозир представила публике новую песню на тему войны на Донбассе.

Народная артистка Украины на творческом вечере поэта, народного артиста Петра Маги впервые исполнила композицию "Не заробляйте, хлопці, на війні" на слова самого Маги, сообщает "Главком".

Автором музыки выступил композитор Виталий Волкомор.

Отмечается, что публика встретила песню-призыв овациями.

Напомним, исполнитель рэпа из Краматорска Донецкой области 2Likiy, который покорил Сеть своим хитом "Вата Fuck", выпустил новый клип на песню "Донбасс — Украина".

видео: Roman Nedzelskyi

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