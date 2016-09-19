Российский актер переезжает жить в Украину

Известный актер, народный артист Украины Алексей Горбунов в одном из своих интервью рассказал, как решил окончательно переехать в Украину, где находятся его корни.

Об этом пишет gordonua.

Горбунов рассказал о том, как был на Майдане и какие эмоции пережил во время Революции достоинства. По словам актера, он вдруг осознал, что именно в Украине находятся его корни: родители, друзья, учителя. Артист признался, что на 54-м году жизни выучил полную версию Гимна Украины, в чем вовсе не видел надобности раньше.

В тот момент, когда Горбунов присутствовал на Майдане, он решил закончить все съемки и переехать в Украину.

Алексей Горбунов родился в Киеве. В 1978 году, после окончания школы, не смог поступить в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого и последующие два года работал в Театре имени Леси Украинки подсобным рабочим в костюмерном цеху. В 1984 году окончил Киевский театральный институт и до 1995 года являлся актером театра-студии на киностудии имени А. Довженко.

В 90-х актеру часто приходилось подрабатывать частным таксистом из-за кризиса на киностудии Довженко. Однако вернуться к съемкам в кино Горбунову помог режиссер Владимир Попков, пригласивший его в многосерийный фильм "Графиня де Монсоро". С этого времени он стал работать преимущественно в российском кинематографе.

Напомним, известный актер Горбунов похоронил в Киеве брата.