Украинское кино получит 500 млн гривен госфинансирования в 2017 году

Проект Государственного бюджета на 2017 год предполагает выделение Государственному агентству по вопросам кино 500 млн гривен финансирования, говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Об этом пишет РБК-Украина.

Эти средства планируется выделить на создание национальных фильмов и поддержку киностудии Довженко.

Кроме того, 420 тыс. гривен должно быть выделено на гранты Президента Украины молодым кинематографистам.

Напомним, в Украине запретили еще 6 пропагандистских российских фильмов.