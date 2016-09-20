Украинское кино получит 500 млн гривен госфинансирования в 2017 году

420 тыс. гривен должно быть выделено на гранты Президента Украины.
Проект Государственного бюджета на 2017 год предполагает выделение Государственному агентству по вопросам кино 500 млн гривен финансирования, говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Об этом пишет РБК-Украина.
Эти средства планируется выделить на создание национальных фильмов и поддержку киностудии Довженко.
Кроме того, 420 тыс. гривен должно быть выделено на гранты Президента Украины молодым кинематографистам.
Напомним, в Украине запретили еще 6 пропагандистских российских фильмов.