Церемония открытия "Евровидения-2017" пройдет на территории Софийского собора

Церемонию открытия "Евровидения-2017" планируют провести на территории Софийского собора.

Об этом говорится на сайте официального вещателя "UA:первый".

Такое решение приняли во время рабочей встречи представителей Европейского вещательного союза (ЕВС), Национальной телекомпании Украины (НТКУ), Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также представители Стокгольма, где конкурс проходил в 2016 году.

На встрече решили, что проведение церемонии красной дорожки в Киеве весной 2017 года запланировано на Софийской площади. Оттуда дорожка будет вести к месту проведения открытия конкурса — территории комплекса Софии Киевской.

Церемонию открытия "Евровидения-2017" планируют провести именно на территории Софийского собору. За рубежом это место известно тем, что внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает вещатель — организатор конкурса.

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников во время презентации этой локации отметил: "София Киевская сейчас не действует как храм — это музей. Поэтому мы не нарушим никаких религиозных чувств верующих". Он также добавил, что для поклонников конкурса на Софийской площади установят экраны, на которых будет транслироваться церемония открытия.

Недавно стало известно, что Киев будет принимать "Евровидение-2017", а проект государственного бюджета Украины на 2017 год предусматривает выделение 455 700 000 гривен на подготовку и проведение международного конкурса.

Также говорилось о том, что Софийский собор в Киеве может потерять статус объекта мирового наследия ЮНЕСКО. Причина опасений заключалась в незаконной застройке на улице Олеся Гончара, 17-23, то есть в жилом комплексе Fresco Sofia. Высота сооружения не должна превышать 27 метров, а на самом деле составляет 38 метров.

Напомним, Джамала стала членом жюри нацотбора "Евровидение-2017".