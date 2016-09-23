Рада приняла закон о господдержке кино

Верховная Рада приняла закон (3081-д) о государственной поддержке кинематографа.

Как передает "Интерфакс-Украина", закон во втором чтении и в целом поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон предусматривает, что господдержка кино осуществляется за счет средств Государственного фонда поддержки кинематографа Украины, управление которым осуществляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в этой сфере.

Данный орган государственной власти является главным распорядителем средств Фонда и распоряжается ими исключительно на основании решений Совета по государственной поддержке кино.

Источниками формирования Государственного фонда являются средства общего фонда Госбюджета в размере не менее 0,2% расходов за прошлый год.

Кроме того, источником наполнения Фонда поддержки кино могут быть средства спецфонда Госбюджета полученные от реализации имущественных прав на использование фильмов, средства, полученные в соответствии с законодательством от лотерей, а также оплаченные субъектами кинематографа за рассмотрение заявлений на получение субсидий.

Совет по государственной поддержке кинематографа, формируется в составе 9 человек, которых назначают на два года. В состав Совета включают лиц, предложенных центральным органом власти, который обеспечивает формирование госполитики в сфере кино, который реализует госполитику в сфере кино (по одному человеку), творческими союзами, общественными объединениями.

Кроме того, в законе прописаны особенности предоставления государственной поддержки кинематографа в форме субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных субъектом кинематографии при производстве фильма, а также объемы таких субсидий.

Закон предусматривает, что телерадиоогранизации обязаны до 1 января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать национальные фильмы и кино, созданное субъектами украинского кинематографа, а после 1 января 2022 года – не менее 30%.

Кроме того, внесены изменений в закон об авторском праве и смежных правах в части защиты авторского права или смежных прав с использованием сети интернет, прописан порядок прекращения таких нарушений.

Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые в частности предусматривают, что иск обеспечивается обязательством совершить действия, которые сделают невозможным доступ пользователей сети интернет к объектам права интеллектуальной собственности, правомерность размещения которых в интернете является предметом спора.

Напомним, НАБУ предложили проверить главу Госкино на коррупцию.