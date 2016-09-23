Государство даст деньги на съемки фильма по роману Жадана

Роман Сергея Жадана "Ворошиловград" набрал наибольшее количество баллов на Девятом конкурсном отборе Госкино.

Об этом стало известно на объявлении результатов Девятого конкурсного отбора кинопроектов, которые получат деньги от государства, сообщается на сайте Госкино.

Государство планирует выделить на картину около 15 млн грн.

Кинопроект ленты по роману Сергея Жадана "Ворошиловград" получит 50% государственного финансирования.

Отмечается, что фильм "Ворошиловград" набрал наибольшее количество баллов — 43. Бюджет фильма составляет 30,9 млн, при этом государство планирует выделить 15,5 млн грн.

Продюсерами фильма выступают Владимир Яценко и Миклош Гимеш. Режиссёром ленты выступит теле—и радиоведущий Ярослав Лодыгин, который, совместно с Жаданом и писательницей Наталией Ворожбит написали сценарий картины.

В пятерке лидеров также оказались фильм "Egregor" режиссера Любомира Левицкого, "Эфир" Кшиштофа Занусси, "Атлантида" Валентина Васяновича и фильм "Мавка. Лисова писня" Александра Рубана.

Ярослав Лодыгин совместно с Сергеем Жаданом начали подготовку к экранизации романа еще в марте 2013 года. Авторы проекта в то время начали искать спонсоров, изначально бюджет фильма планировался на уровне от 500 тыс до 1 млн долларов.

"Ворошиловград" планируется как независимая полнометражная картина с хронометражом около 90 минут. Дата премьеры фильма пока остается неизвестной. Съемки будут проходить в Старобельске — родном городе Сергея Жадана.

"Ворошиловград" — это история о мужчине, который нехотя возвращается в родной город в Донбассе и находит смысл жизни на автозаправке с бандитами, цыганами и умершими друзьями.

Напомним, сценарист "Столетия Якова" рассказал, как адаптировал украинский бестселлер для экранизации.