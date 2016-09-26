Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны

26 сентября 2016, 18:30

В Станице Луганской проходил фестиваль Мира.

  • Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны Facebook.com
  • Сергей Жадан Facebook.com
  • Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны Facebook.com
  • Анжелика Рудницкая Facebook.com
  • Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны Facebook.com
  • Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны Facebook.com
  • Анжелика Рудницкая: пока в Украине война, мы будем ездить туда, где сейчас больше всего нужны Facebook.com

23 сентября в Станице Луганской проходил фестиваль Мира, на который съехались гости со всей Луганщины.

В подготовке праздника были задействованы все — от взрослых до детей. В этот же день Станица отмечала День города. Поэтому на центральной площади происходили ярмарка, концерт местной самодеятельности, вручение дипломов местным волонтерам и открытие памятника Символа Мира.

Неожиданными гостями на празднике стали писатель Сергей Жадан и певица Анжелика Рудницкая.

Сергей Жадан, который родился на Луганщине, в течение всей войны активно помогает малой родине. На этот раз приехал с подарками, на которые потратил свою президентскую премию за книгу "Месопотамия".

"Полон бус разных полезных вещей — холодильник, мясорубку, копировальные машины, ноутбук, ткань для постельного белья, линолеум, оборудование для спортзалов, стиральную машину и детскую мебель, книги передали в школы и детские сады", — рассказал Жадан.

Еще одним подарком от писателя стало приглашение на праздник Анжелики Рудницкой, с которой часто Сергей проводит совместные благотворительные акции в зоне АТО.

"Для меня это выступление было очень трогательным, — рассказывает Анжелика. — Люди, которые давно не видят украинского телевидения, узнавали нас, фотографировались, брали автографы, общались и плакали под мою песню "Верю". Я тоже не удержалась и расплакалась на сцене. Говорят, специально на этот концерт приехали люди из оккупированного Луганска. Как тут не заплачешь, когда понимаешь, что для них значат такие встречи. Спасибо Сергею за это приглашение".

Во время выступления Рудницкой на сцену выходили молодые, которые только поженились и семья, у которой только родилась дочь Мария. А все присутствующие не только аплодировали, но и водили хороводы всем миром. Местные признавались, что давно не видели в поселке так много улыбающихся людей.

Станица Луганская оживает. После прекращения огня (129 дней обстрелов) люди начали возвращаться в свои дома. Сейчас местные больше всего переживают за то, чтобы не превратиться в серую зону после отвода украинских войск, а чувствовать себя защищенными.

"Мы не противопоставляем себя государству, — отмечает Жадан. — Мы видим, как меняется регион, восстанавливается инфраструктура, в зданиях появляются новые окна, двери, перекрывают крыши. Мы подставляем свое плечо людям, пострадавшим от войны".

"Наши поездки — это не только материальная помощь, но и важная миссия любви, тепла, доброты, которыми мы делимся с людьми, третий год живущими под обстрелами, — говорит Анжелика. — Истории людей, с которыми мы встречаемся, впечатляют. Их невозможно слушать без слез. Для меня каждый такой выезд — это эмоциональный стресс, но пока в Украине будет война, мы будем ездить туда, где мы сейчас больше всего нужны".

Напомним, Дзидзьо выступил в зоне АТО.

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