Татьяна Терехова готова провести "Евровидение" на достойном уровне

Бессменный комментатор "Евровидения" и "голос" Олимпийских игр в Рио, ведущая Татьяна Терехова рассказала о "Евровидении-2017".

"Тема Евровидения мне очень близка. Я считаю, чтобы провести конкурс на достойном уровне, важно меньше обещать и каждому хорошо делать свою работу. В итоге, главное, насколько профессионально мы создадим телевизионную картинку, которую увидят зрители по всему миру", — считает Терехова.

После того, как городом "Евровидения-2017" был выбран Киев, всех интересует, кто представит конкурс на сцене. "На самом деле, очень рано обсуждать, кто будет вести мероприятие в Украине. Конечно, если говорить о моих амбициях, мне бы очень хотелось стать его ведущей. С моими опытом, практикой, знанием этого конкурса и любовью к нему, мне кажется, я сделаю это очень хорошо и достойно. Тем более я знаю языки, все необходимые для Евровидения — и английский, и французский".

Помимо работы комментатором, Татьяна успевает снимать документальные фильмы о закулисье конкурса. Особенно Татьяне не терпится представить фильм о победе Джамалы в Стокгольме. "В этом году, очевидно, фильм должен был получиться очень необычным и особенным. Я попыталась передать всю душевность, эмоциональность конкурса, нашу эйфорию от победы. Фильм готов, мы сделаем презентацию, о чем я обязательно сообщу в сети", — пообещала ведущая.

Напомним, российский актер собрался в Украину на "Евровидение-2017" от РФ.