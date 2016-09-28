Шендерович рассказал, чем недовольны россияне

Граждане РФ знают, что живут в воровском государстве, оно их в принципе устраивает, а недовольны только распределением наворованного.

Об этом российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович написал на своей странице в Facebook.

По его словам, россияне хотели бы участвовать в процессе в "иных долях".

"О чем, видимо, и пойдет у них разговор с государством в ближайшие годы", — отметил литератор.

Ранее Виктор Шендерович выразил мнение, что президент России Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике.