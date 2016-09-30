"Спасибо Путину". Шендерович считает, что Запад оттесняет Россию на обочину цивилизации

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что страны Запада оттесняют РФ на обочину цивилизации и стараются максимально себя обезопасить от нее.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя выводы международной группы следователей насчет крушения малазийского "Боинга-777" на востоке Украины.

В то же время литератор "поблагодарил" за такую ситуацию президента России Владимира Путина.

"Запад все понял более-менее про нас, давно понял. И теперь задача Запада очень простая: минимизировать ущерб от нас. Ущерб от нас вроде бы минимизировали — дальше мы не лезем", — отметил публицист.

По его словам, "тема "русского мира", … "Новороссия" — этого ничего нет. "Нас дальше — не пустят. А дальше начнется — нормально… Нас оттеснят на обочину, уже оттесняют на обочину цивилизации. И по периметру обкладывают", — добавил Шендерович.

"И дальше — пожалуйста: хотите на периметре со своей нефтью и газом просто ждать, пока никому не будет интересна ваша нефть и газ? Пожалуйста, Запад максимально старается обезопасить себя от нас. Эту задачу Запад выполняет", — подчеркнул писатель.

"Спасибо Путину и "Новороссии". Войска уже стоят, — бригады быстрого реагирования НАТОские у наших границ. Спасибо Путину, бюджет НАТО увеличился. Спасибо Путину, военная опасность наша гораздо больше, чем была десять лет назад", — сказал он.

"За все это ему низкий поклон. От генералов НАТО, которые получили, наконец, нормальное финансирование. Запад себя обезопасил. А дальше он говорит: ребята, если вы хотите так, под санкциями, отодвинутые от технологий, от жизни… — ну, пожалуйста, ваше право", — сообщил сатирик.

Ранее Виктор Шендерович выразил мнение, что президент России Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике.