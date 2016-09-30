"Время дать упиться". Шендерович прокомментировал возможное снижение цен на водку в РФ

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что для президента РФ Владимира Путина опасность представляет не выпивший человек, а трезвый.

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя возможное серьезное снижение в стране цен на водку.

По его словам, сейчас самое время дать россиянам упиться до полусмерти.

"Они в трезвом-то состоянии не особо рефлексируют, надо, чтобы еще накатили, и чтобы жизнь стала вообще прекрасна. Ну, вымрет еще сколько-то, но логика правительства абсолютно ясна. Пускай!", — отметил литератор.

Ранее Виктор Шендерович сказал, что Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике. Ознакомиться с мнением сатирика можно здесь.