"Время дать упиться". Шендерович прокомментировал возможное снижение цен на водку в РФ

Для главы России опасность представляет не выпивший, а трезвый человек, отметил писатель.
Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что для президента РФ Владимира Путина опасность представляет не выпивший человек, а трезвый.
Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя возможное серьезное снижение в стране цен на водку.
По его словам, сейчас самое время дать россиянам упиться до полусмерти.
"Они в трезвом-то состоянии не особо рефлексируют, надо, чтобы еще накатили, и чтобы жизнь стала вообще прекрасна. Ну, вымрет еще сколько-то, но логика правительства абсолютно ясна. Пускай!", — отметил литератор.
Ранее Виктор Шендерович сказал, что Владимир Путин в мирное время — "лузер", который проиграл все, что можно, и в экономике, и во внешней политике. Ознакомиться с мнением сатирика можно здесь.