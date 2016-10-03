Начался чат со скрипачкой и певицей Ассией Ахат

На сайте "Главред" начался чат со скрипачкой и певицей Ассия Ахат.

Артистка расскажет о своем сотрудничестве с Димой Монатиком и презентует песню "Диско", аранжировку к этому треку и сделал Дима. Эта композиция станет первым творческим экспериментом певицы после возращения на сцену. Певица поведает о своем контракте с обладателем премии "Грэмми", американским продюсером Умберто Гатика, известным на Западе по сотрудничеству с Мадонной, Селин Дион, Элтоном Джоном и многими другими. Расскажет о своем недавнем путешествии в Индию, работе в Америке и новом видео, которое совсем скоро презентует публике.

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