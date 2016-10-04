Актер Анатолий Пашинин: сыграть легче злодея, как и жить лучше гадом, чем благородным павлином

На сайте "Главред" состоялся чат с актером театра и кино Анатолием Пашининым, который уже два года как покинул Москву и переехал в Украину. Помимо запоминающихся работ в кино ("Грозовые ворота", "Украденное счастье" и другие), Анатолий известен и своей активной гражданской позицией, которую искренне высказывал еще со времен Майдана и начала войны на Донбассе, открыто поддерживая Украину и осуждая действия Кремля. Живя в Украине, Анатолий поддерживает наших воинов и часто бывает на передовой. В творческой деятельности актера до недавнего времени было некоторое затишье, за которым последовала роль в первом украинском экшене "Правило боя". В этой картине партнерами Пашинина по съемочной площадке стали Алексей Горбунов, Александр Усик, Женя Галич и другие.

Общаясь с читателями, Анатолий рассказал, почему не получает украинское гражданство, когда для него станет приемлемой работа в России, кем считает тех, кто утверждает, что он вне политики. Кроме того, он рассказал, что, по его мнению, мешает развиваться украинскому кино, как ему работалось в новой картине "Правило боя", а также в чем заключается его собственная киномечта.

Представляем стенограмму чата с Анатолием Пашининым.

Olga__: Анатолий, как человек с активной гражданской позицией, не хотели бы попробовать себя в политикe и, например, стать депутатом Верховной Рады?

Анатолий Пашинин: Политика — это множественность интересов. Когда человек говорит, что он вне политики, он — имбецил. Поскольку, получается, что у него только один интерес: либо поспать, либо пожрать, либо размножаться.

Так что я уже в политике.

А стать депутатом Верховной Рады... По-моему, меня сейчас попытались оскорбить. Мой ответ — точно нет, не хотел бы. Но хотел бы внести два закона на рассмотрение в Раду, которые бы сам подготовил: о правде и о земле.

liga_: Вы, пожалуй, даже больше, чем многие украинские артисты, поездили по Донбассу, общались с людьми там. Как считаете, действия Киева и властей способствуют тому, чтобы эти люди стремились в Украину, а не в Россию?

Анатолий Пашинин: Действия Киева, безусловно, не способствуют тому, чтобы люди стремились в Украину, а не в Россию. Я — за тотальную войну. Никаких отводов войск. Враг должен понимать, что мы готовы снести его в любой момент. Тотальная война — это война со всеми врагами сразу. Не понимаю, чем регионалы Ефремов, Царев или Янукович отличаются от Порошенко? Они вместе создавали эту партию и идеологию, которая привела к расстрелу, за который никто не ответил. В центре европейской столицы! Да вы обалдели!

Vega: Анатолий, сознаюсь честно, вы для меня — человек-парадокс в какой-то степени, слишком оригинальный, слишком открытый и прямолинейный для нынешнего времени и общества, в котором не каждый готов и умеет выслушать и попытаться понять. В последних Ваших интервью не раз видела слова о том, что вы считаете себя "русским националистом"... вот и парадоксально, и удивительно, что "русский националист" оказался едва ли не изгнанником в России и нашел временное пристанище в Украине, в стране, с которой Россия воюет, — как так? Очень бы хотелось, чтобы у вас здесь успешно сложились карьера и творчество, и чтобы вы имели массу возможностей здесь реализоваться.

Анатолий Пашинин: Киев — мать городов русских. Родился я в Светловодске. Мой родной брат, мои друзья воюют и волонтерят. Я там, где свои, я со своими. Давайте глянем, кто на той стороне, кто себя называет "русскими националистами": якуты? чеченцы? полуевреи и полу-не-пойми-кто вроде Гиркина? Я — рус, и этим все сказано.

MistF: Часто складывается впечатление, что чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, например, в ту же Россию. Это мы видим по примеру большого количества артистов, которые, только прославившись в России, стали востребованы и тут. Для актеров, наверное, тоже срабатывает такая штука. Вот почему так? Не умеем ценить своих? Не умеем развивать свое? В чем беда?

Анатолий Пашинин: Пример тому — Шевченко.

Я уехал в Москву, потому что рано понял, что жизнь — одна, потому от нее нужно получить лучшее — знания. А научиться можно только у таких людей, как Римма Гавриловна Солнцева. Получил, что хотел.

А выводы делает Министерство культуры, если у них там еще не открыта прачечная. Взять хотя бы Алексея Горбунова. За то время, что он здесь нищенствует (а, поверьте, я знаю, сколько он зарабатывал в России), он бы мог подготовить целую плеяду выдающихся артистов. И учтите, в Москве такого Таланта вы не найдете. Если бы такой педагог, как Горбунов был здесь, а не в России, то люди бы ехали учиться у него. У культуры нет ножек — чтобы ей заплатить, и она придет и все облагородит.

MistF: В 2013-2014 годах Вы бывали на Майдане, поддерживали его — это не секрет. А как считаете сейчас, насколько Майдан, потеря Крыма и никак не заканчивающаяся война на востоке изменили людей? Стали ли они чище, разумнее, осознаннее, патриотичнее? У вас не бывает ощущения, что вы обманулись в Майдане, что после него "что-то пошло не так"?

Анатолий Пашинин: Чистых, разумных, осознанных и патриотичных стало гораздо меньше: их убивали на Майдане, за городом, да и сейчас убивают на фронте, отняв вооружение и запретив вести какие-либо активные действия.

Крым никуда не денется — его же нельзя откопать и утащить куда-то в Магадан. Но то, что качественный перелом произошел, — это очевидно. Додушить бы этих бывших вожаков и комсомольцев, да и все... Они всю жизнь построили на том, что обманывали людей, и уже не раз показали, что с легкостью предают любые идеалы, которые сами себе и выдумали.

MistF: Если не ошибаюсь, Вы уехали из России, но украинское гражданство не торопитесь получать. Почему?

Анатолий Пашинин: Я увидел, с какими унижениями связано получение украинского гражданства для людей, которые Украину поддержали. Спасибо, я лучше дождусь своей мины. Например, Александр Валов — храбрейший воин, трижды ранен, один раз госпитализировался, дважды отказывался. Из-за того, что ему не дали получить украинское гражданство, не смог перевезти сюда из России семью. В результате — семья распалась...

Я когда-то говорил, что неблагодарность порождает измену. Наверное, пришло время это расшифровать. В египетской "Книге мертвых" раскрыт главный секрет власти — благодарность. Украинский народ над собой власти не имеет, потому что народ неблагодарный. А если народ благодарный, то неблагодарно правительство, а оно, посмотрите, каким национальным и расовым составом представлено.

Нельзя белых людей, с европейскими понятиями о чести и благородстве, заставлять жить по законам другой расы. Это — расовое оружие, которое применяется против нас. Поэтому для украинцев, японцев, исландцев, арабов и т.д. не применим ссудный процент и т.д. Отсюда и суды, в которых решается, кто кого обманул лучше. А раньше наши предки в судах решали, кто из них стоял в первой шеренге в бою — вот об этом были суды.

Tomas: Анатолий, по вашим наблюдениям, вражда в России по отношению к украинцам возникла только сейчас, в последние годы, или с их стороны всегда было высокомерное и пренебрежительное отношение? Вы столько времени проработали с россиянами, потому знаете наверняка и можете поделиться собственным опытом и наблюдениями. Как думаете, сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить добрососедские отношения между двумя народами, или как поссорили пропагандой в медиа за несколько месяцев, так быстро и помирят? Спасибо за ответ. Удачи вам! Спасибо за позицию и принципиальность!

Анатолий Пашинин: Кто до нас доводит информацию о вражде людей в России к украинцам? Смотрите на их фамилии. Ни русских, ни украинских фамилий среди этих людей нет. А если есть русская или украинская фамилия, то нет происхождения. А слушать ли вам еврея, украинца, русского в вопросах, которые касаются лично вас, — решайте сами.

Tomas: Что могут и в силах сделать деятели искусства, в том числе актеры и артисты, чтобы вернуть умы тех жителей Донбасса, которые поддались пророссийским настроениям, которые сейчас оказались по ту сторону баррикад?

Анатолий Пашинин: Артисты и деятели искусств могут сыграть Гудвина — только он мозги раздавал.

Потап может еще раз снять штаны, извиняясь за то, что украинцы такие хохлы. А КВНщики снова могут извиниться перед Рамзанкой Дыровым (речь идет о главе Чечни Рамзане Кадырове, — Ред.) и снова могут назвать Украину немецкой порноактрисой. Меладзе может снова сбить маму украинских детей и снова остаться безнаказанным. Вариантов для действий — "багата".

Lika: Не секрет, что вы долго жили, работали, творили в России. Львиная доля ваших работ в кино была именно там. В Украине же кино, как ни грустно это признавать, еле-еле подает признаки жизни. возникают ли у вас сомнения в правильности собственного решения или сожаление о том, что вы сейчас лишены возможности работать в России? При каких условиях работа там станет вновь для вас приемлемым вариантом?

Анатолий Пашинин: Да нет, никаких сомнений в правильности решения нет. Вообще, меня нужно проверить — у меня слишком мало сомнений и сожалений в жизни.

При каких условиях работа в России станет для меня приемлемым вариантом? При восстановлении в России национальной демократии.

Lika: Вы из тех творческих людей, кто не остался равнодушным и не побоялся ездить на передовую, чтобы поддержать украинских военных. Расскажите, пожалуйста, что из увиденного там, на линии огня, вас больше всего впечатлило и поразило? Чем реальная война отличается от картинки, которую создают наши СМИ?

Анатолий Пашинин: Поразила и впечатлила храбрость воинов. Храбрость и молодость — уникальное сочетание. Просто загляденье.

Я не любуюсь картинкой наших СМИ.

Kwitka: Анатолий, 1) с каким режиссером вы бы хотели поработать? 2) какой вид досуга для вас лучший отдых? 3) в какой момент в жизни вам было страшнее всего? 4) о чем вы мечтаете (не глобально вроде "мира во всем мире", а лично для себя)? Заранее спасибо.

Анатолий Пашинин: 1) Однозначно хотел бы поработать с Андреем Дончиком. Он — гений. И его талант тут, в Украине, к сожалению, тоже не нужен, как и талант Горбунова, с которым я бы хотел поработать как с режиссером.

2) Сон.

3) Подозреваю, что когда меня рожали.

4) Я мечтаю о победе белых светлых чистых людей.

Valentyna: Анатолію, якими критеріями ви керуєтесь, коли погоджуєтеся чи не погоджуєтеся на ту чи іншу роль? Що може змусити Анатолія Пашиніна сказати "так" режисерові?

Анатолий Пашинин: Интересностью истории, в которой придется играть.

lolka_bolka: Расскажите, пожалуйста, с кем из актеров фильма "Правило боя" Вам больше всего понравилось работать?

Анатолий Пашинин: Мне вообще больше нравится работать с актрисами.

Katt: Самый безумный поступок, который совершали ваши поклонницы?

Анатолий Пашинин: Я читал, как в чате девушка Марина небесной красоты, фамилия начинается и заканчивается на "а", использовала нецензурную брань, защищая мою честь. И это безумие.

Katt: Задействованы ли вы сейчас в постановках каких-либо театров? Где вас можно увидеть на сцене?

Анатолий Пашинин: Есть такой театр — Московский независимый. Раньше он располагался в Луганске, а теперь — в Полтаве. На каждую афишу нескольких своих "спектаклей" они цепляют мое фото, обещая людям мое участие в своем "порно". Удивительно, что даже актриса Сумская, играя у них в спектаклях, не поинтересовалась, куда подевался ее коллега, тем самым, расписавшись в своей непорядочности.

Зрителям же хочу сказать, что Римма Гавриловна Солнцева меня научила: "Единственное условие невыхода артиста на сцену — это смерть". А посему требуйте, уважаемые зрители, от организаторов гастролей присутствия заявленного в афише артиста на сцене. А не у меня спрашивайте, почему я не играю. Так что увидеть меня можно только на фальшивых афишах.

Larisa: Анатолий, как вы считаете, что мешает развиваться украинскому кино?

Анатолий Пашинин: Я повторюсь, не может белый человек жить и творить по законам чужой, чуждой ему расы. Даже бактерия определяет, где "свой" и "чужой", потому и жива. Кому-то нравится одесский юмор из разряда "Муж пошел по шлюхам — Сара, он не у тебя?", а кому-то — Джером К. Джером.

Ginger: Анатолий, у нас, да и не только у нас, часто бывает так, что зритель идет в кино или театр не на фильм или спектакль, а "на актера". Например, кто-то придет в кино не на "Правило боя", а "на Пашинина" — то есть проявив интерес не столько к картине, сколько к имени полюбившегося актера, когда сама киноработа отходит на второй план. Что вы думаете об этом? Вас не обижает/не расстраивает, когда зритель так настроен?

Анатолий Пашинин: Во-первых, я вспоминаю слова Алексея Горбунова: "Какая бы ни была картина, я там буду как конфетка". Я не понимаю, зачем идти на фильм с Пашининым, когда там есть Горбунов. Нужно идти на Горбунова!

Ginger: Анатолий, в образы каких персонажей вам интереснее вживаться — положительных или отрицательных? Говорят, что романтичного и доброго героя легче сыграть, нежели "злодея" — так ли это для вас?

Анатолий Пашинин: В хорошо оплачиваемые образы.

Сыграть все-таки легче злодея, как, собственно говоря, и в жизни — жить лучше гадом, чем благородным павлином.

Maxborchik: Есть ли у вас какая-то киномечта?

Анатолий Пашинин: Конечно. Снять когда-нибудь самому фильм, уже как режиссер. Мечтаю снять именно детский фильм.

Maxborchik: Фильм "Правило боя" позиционируют как первый украинский спортивный экшн. Как думаете, интересно ли украинскому зрителю такое кино?

Анатолий Пашинин: Любое кино с Горбуновым интересно. Он в плохих картинах не играет.

Maxborchik: Вы занимались каратэ в детстве. Легко ли Вам было вжиться в роль в фильме? Будете ли там драться?

Анатолий Пашинин: Пусть зритель решает, легко ли мне было вжиться в роль. И пускай сам увидит, как я там дерусь.

Maxborchik: Анатолий, как Вам работалось на площадке "Правила боя"? Во многих ли сценах Вас можно будет там увидеть?

Анатолий Пашинин: Ни минуты у меня не было ощущения, что это была работа. Это было творчество.

В некоторых сценах — можно будет увидеть. Как их будет много — я не знаю.

Кристина Коваль: А в детстве Вы мечтали стать актером?

Анатолий Пашинин: Я был психически нормальным ребенком и хотел быть космонавтом, как всякий нормальный мальчик.

Кристина Коваль: Анатолий, расскажите, какой проект из всех, где Вы успели поучаствовать (театр и кино), запомнился Вам больше всего?

Анатолий Пашинин: "Украденное счастье" меня очень впечатлило. Линецкий, Пашин, Дончик, Гуевский, Богданович — восхитительные люди.

Кристина Коваль: Скажите, а в каких социальных сетях Вас можно найти? Потому что у меня не получается найти Ваши официальные страницы в Фейсбуке или Вконтакте.

Анатолий Пашинин: Меня нет в соцсетях, даже не ищите.

Прапор Едуард: Не планируете ли вы украинизировать фамилию? Согласитесь, жить с кацапской фамилией в Украине, когда длится украино-российский конфликт, аморально и неэтично, как и говорить по-русски...

Анатолий Пашинин: Если бы история моей фамилии, как вашей, занимала только вашу жизнь, я бы ее поменял. Но ей несколько сот лет, наполненных войнами, голодом и т.д. и т.п. К тому же, у меня в роду есть фамилия Лютенко — Елена Петровна, моя прабабка, последняя из них. Обращаю ваше внимание на то, что заслужить такую фамилию в Украине в то время, когда храбрейшим из людей давали фамилии Жопенко, Беда и т.п., было невероятно трудно. Надо было себя проявить.

Еще никогда я не терял столько времени на общение с дураком. Будь здоров!

OlgaKolesnikova: Что бы Вы посоветовали начинающим актерам — стоит ли сразу пробовать себя в профессии или без специального образования никуда?

Анатолий Пашинин: Как и в хирургии, как и в космонавтике, без специального образования никуда. Ищите хороших педагогов, наблюдайте игру хороших актеров и перевешайте всех КВНщиков.

Olga Kolesnikova: Не сложно ли Вам было поступать в театральный вуз не со сверстниками, а быть уже старшим? Или это, наоборот, помогло?

Анатолий Пашинин: Сам процесс поступления у меня свелся к тому, что на прослушивания меня взяли без экзаменов и туров. Так что мне не пришлось участвовать в гонках по театральным училищам. А вот учиться было сложно. Ребята у нас были талантливые.

OlgaKolesnikova: Ваши первые высшие образования — совсем не имеют отношения к кино. Скажите, как так получилось, что уже даже работая по профессии Вы все же решил сменить род деятельности и стать актером?

Анатолий Пашинин: Повезло.

LenaKhudenko: Как проводите свободное время? Любите путешествовать?

Анатолий Пашинин: Я читать люблю. Я — домосед.

SophieShuliakovska: Какие у Вас творческие планы? Чем думаете заняться после премьеры фильма?

Анатолий Пашинин: У меня одни творческие планы — хвастаться творческими успехами.

SophieShuliakovska: Анатолий! Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в фильм "Правило боя"? Вы проходили кастинг или по приглашению режиссера? Что Вас заинтересовало в сьемках фильма?

Анатолий Пашинин: Уникальная личность режиссера этого фильма заинтересовала меня. И попал я в картину по его милости.

Фото Александра Синицы