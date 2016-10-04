Назван самый высокооплачиваемый режиссер Голливуда

Популярный американский и британский режиссер Кристофер Нолан получит рекордную сумму за работу над картиной "Дюнкерк".

Об этом пишет movie-advisor.net.

Его гонорар будет сдельным: он получит 20 миллионов долларов и 20 % от кассовых сборов по всему миру.

Как отмечают обозреватели, гонорар, который должен получить режиссер, является беспрецедентно большим. Сообщается, что в среднем за работу режиссеры получают до полутора миллионов. И это сильно зависит от признанности мастера и успеха его ранних проектов. В частности, режиссер "50 оттенков серого" получил за работу немного более двух миллионов, а зарплата Дэвида Финчера за биографическую картину о Стиве Джобсе составила десять миллионов.

Будущий фильм основан на реальных исторических событиях. В центре сюжета — эвакуация английских, французских и бельгийских войск во время Французской операции времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, благодаря операции удалось эвакуировать около 340 тысяч военных.

По всей видимости, картина представит собой громкое событие кинематографа. Помимо звездного актерского состава, а также участия перспективных новичков, над картиной работают настоящие профессионалы своего дела. В частности, главным оператором выступает Хойте Ван Хойтем (Интерстеллар), а музыку к картине пишет Ханс Циммер (Гладиатор, Ангелы и демоны, Темный рыцарь и другие).

Напомним, названа самая высокооплачиваемая актриса телевидения.