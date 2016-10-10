Начался чат с солисткой Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Ярославой Руденко

На сайте "Главред" начался чат с заслуженной артисткой Украины, солисткой национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Ярославой Руденко.

Свой творческий путь певица начинала в хоре имени Григория Веревки. На сегодняшний день артистка является активной участницей и организатором благотворительных концертов в помощь онкобольным детям, концертов для бойцов АТО, дала около 300 концертов в зоне боевых действий, как для населения, так и для наших воинов.

12 октября в столичном Доме звукозаписи состоится концерт, посвященный Дню украинской Армии, который организовала Ярослава Руденко. Гостями концерта станут ветераны АТО, члены семей украинских воинов. Ярослава Руденко поет в разных стилях и жанрах: начиная от народных песен, заканчивая эстрадными. Песни для своей программы Ярослава собрала в разных регионах Украины. В ее репертуаре также песни известных украинских авторов — Николая Лукива, Вадима Крищенко, Бориса Олийныка, Ирины Кирилиной, Александра Мороза, Дмитрия Луценко.

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