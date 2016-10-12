Украинский фильм поедет на "Оскар"

На мировую кинопремию от Украины поедет документальный фильм "Украинские шерифы" Романа Бондарчука.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Режиссер Роман Бондарчук увидел в буднях сельских шерифов сюжет для кино. Рассказал, что его заинтересовало то, что люди не сидят в ожидании помощи, а самостоятельно пытаются контролировать ситуацию.

В фильме нет никаких спецэффектов, ведь создатели сделали ставку на жуткий реализм. На съемки потратили более трех лет и еще полгода на монтаж.

Герой фильма Николай, имеющий судимость и без паспорта. Документ помогли восстановить шерифы и теперь мужчина на работе. Опорный пункт, где работают шерифы, содержит сельсовет. Работой народных правоохранителей здесь довольны.

Лента "Украинские шерифы" уже взяла премии нескольких международных кинофестивалей. Ее показали в 30-ти странах. Церемония вручения премии американской киноакадемии состоится в в феврале 2017 в Лос-Анджелесе. Сами герои фильма туда вряд ли поедут. Ибо "Оскара" не ждут, а просто выполняют свою работу.

Напомним, фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США.