Татьяна Терехова о Евровидении: Тенденция проводить конкурс с размахом уходит в прошлое

Пока в Украине продолжается национальный отбор участников на "Евровидение 2017", официальный комментатор конкурса Татьяна Терехова поделилась воспоминаниями о победе Джамалы, а также рассказала, как успешно принять Евровидение в Киеве.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

"Уверена, что у нас с местом проведения точно проблем не будет" — комментирует Терехова возмущенные отзывы о киевской локации конкурса (им стал выставочный павильон МВЦ на Левом берегу, - прим.). "Ведь сегодня тенденция проводить Евровидение с размахом уходит в прошлое. Лучше сделать креативно, но экономно. Евровидение — это в первую очередь телевизионный конкурс, и важнее всего — картинка, которую видят больше ста миллионов зрителей по всему миру".

Если говорить об исполнителях, ведущая верит, что финалисты прошлогоднего отбора смогут достойно представить страну, но призывает всех талантливых, пусть и неизвестных, артистов подавать заявки. "Любому исполнителю в этом году придется нелегко. Предстоит осознать, что второй год подряд выиграть конкурс почти нереально. В любом случае, выступление на родной земле должно быть качественным и достойным", — считает ведущая.

Также ведущая призывает всех участников и организаторов быть готовым к форс-мажорам. Как показывает 6-летний опыт Татьяны, без них не обходится ни один конкурс. "В прошлом году, например, у Джамалы пропали два костюма, а перед финалом у певицы сломались наушники. Срочно пришлось покупать новые, заново настраивать всю систему звука. После победы наша команда собралась в холле отеля, и глава украинской делегации Вика Романова, которая работает на конкурсе уже больше десяти лет, вдруг говорит: "Вы знаете, я все ждала момента, когда что-то пойдет не так. И он наступил — мы победили".

Напомним, российский актер собрался в Украину на "Евровидение-2017" от РФ.