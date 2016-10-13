День защитника: украинские музыканты исполнили кавер "Воины света" на бандуре и баяне

Музыкальный коллектив B&B project записал ко Дню защитника Украины кавер на композицию белорусской группы Ляпис Трубецкой "Воины света", исполненный на бандуре и баяне.

Об этом пишет nv.ua.

"Этот кавер посвящаем всем воинам, которые сейчас находятся на востоке Украины. Поздравляем Вас с праздником, с Днем Вооруженных Сил (Днем защитника Украины - ред.) и Покровом! Желаем Вам казацкого здоровья, терпения и желаем, чтобы Вы все скорее вернулись домой!", — говорится в описании к видео.

Напомним, Арсен Мирзоян с украинским десантником записали сингл ко Дню защитника Украины.