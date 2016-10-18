Украинская команда выиграла Фестиваль света в Берлине

Украинские осветители заняли первое место на Фестивале света, который состоялся в Берлине.

Об этом говорится в сюжете "Сниданку с 1+1".

Инсталляция, которую украинская команда привезла в столицу Германии, потрясла тысячи зрителей и избирательное жюри. Замысел художников был в том, чтобы показать пчелиный улей глазами пчелы. Инсталяция начинается с появления атома, который превращается в медовые соты. Затем мы видим пчелу, которая летает над цветами, как реальными, так и фантастическими. А в финале насекомое делает селфи и исчезает.

Напомним, фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США.