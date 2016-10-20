Рада готовится запретить российские книги антиукраинского содержания

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5114, который ограничивает доступ в Украину иностранной печатной продукции, в том числе российской, антиукраинского содержания.

За соответствующий документ проголосовали 250 народных депутатов, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит запретить в печатных изданиях пропаганду коммунизма, призывов к нарушению территориальной целостности.

Ранее законопроект о запрете ввоза в Украину книг из России и Крыма с антиукраинским содержанием одобрил Кабмин.

Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины готовится запретить ввоз в страну российских книг антиукраинского содержания.

Напомним, в Украине запретили язык агрессора в аэропортах: никакого русского.