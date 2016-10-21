Кабмин урезал финансирование "Евровидения-2017"

Кабинет министров Украины уменьшил расходы на подготовку и проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году на 19,38 млн грн.

Об этом пишет Сегодня.

Так, согласно распоряжению №750 от 19 октября, правительство уменьшило средства, выделенные Государственному комитету телевидения и радиовещания на финансирование подготовки и проведения конкурса, с 450 млн грн до 430,62 млн грн.

"Это решение обеспечит возврат Госкомтелерадио в резервный фонд государственного бюджета остаток неиспользованных средств в сумме 19,38 млн грн", — отметили в Кабмне.

Напомним, Украина получила право проводить "Евровидение-2017" после победы украинки Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме. Принимать конкурс будет Киев.

Ранее бюджетная комиссия Киевсовета согласовала финансирование подготовки и проведения "Евровидения-2017" на уровне 200 миллионов гривен.

Напомним, церемония открытия "Евровидения-2017" пройдет на территории Софийского собора.