Начался чат с актрисой Русланой Писанкой

На сайте "Главред" начался чат с известной украинской актрисой Русланой Писанкой.

Руслана расскажет о своем участии в комедийном спектакле "Одесса-мама-2, или Похождения бравого солдата Швейцмана", о том, как озвучила ведьму Сирингу в детском в мультфильме "Никита Кожемяка", поделится мыслями о грядущем "Евровидении" в Киеве, ведущей которого хотела бы стать сама. Кроме того, актриса расскажет о том, что думает о талант-шоу, а также хотела бы она снова вести Погоду на телевидении.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.