В Украине попали под запрет еще 10 российских фильмов и один украинский

Государственно агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче государственных удостоверений и отменило государственную регистрацию и признало недействительными выданные прокатные удостоверения еще на ряд фильмов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, Госкино приняло решение отказать в государственной регистрации и в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов на х/ф "На краю бездны" (украинского производства) и х/ф "Однажды в Ростове" (российского производства); т/с "Личное дело" (рос. производства), т/с "Побег 2" (рос. производства) и т/с "Рыжие" (рос. производства). Перечисленные киноленты признаны таковыми, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины, а именно ст.15-1 Закона Украины "О кинематографии".

"Реагируя на информацию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также на информационные запросы и жалобы граждан, согласно выводам Экспертной комиссии, изложенными в решениях, принятых в соответствии с пунктом 3 статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", Госкино Украины аннулировало государственные удостоверения и отменило государственную регистрацию на х/ф "Пряники из картошки", реж. Гиргель С., 2011 г., х/ф "Тщетная жертва", реж. Янощук В., 2012, "Любовь Кати 1", реж. Гольдман Д., 2012, "Любовь Кати 2", реж. Гольдман Д., 2012 г.; х/ф "Любовь без лишних слов", реж. Шабанов Ф., 2013 и на т/с "Нечаянная радость", реж. Касаткин А., 2012 г., в связи с тем, что эти фильмы содержат признаки нарушения действующего законодательства Украины, а именно ст.15-1 Закона Украины "О кинематографии", — добавили в пресс-службе Госкино.

Напомним, Рада готовится запретить российские книги антиукраинского содержания.