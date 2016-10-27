В Росси умер режиссер культового сериала "На углу у Патриарших"

Народный артист России, режиссер Вадим Дербенев, известный по фильму "Тайна черных дроздов" и сериалу "На углу у Патриарших", скончался во вторник в возрасте 82 лет.

Об этом пишет агентство РИА Новости ссылаясь на пресс-службу Союза кинематографистов.

"Вадим Клавдиевич скончался во вторник, прощание состоится (в пятницу) в 11 утра в Ритуальном зале Центральной клинической больницы", — сообщили в пресс-службе.

Дербенев окончил операторский факультет ВГИКа (1957). Как оператор снял 17 игровых и документальных фильмов. С 1962 года — режиссер-постановщик киностудии "Молдова-фильм", с 1969 года — режиссер киностудии "Мосфильм". Дербенев снимал игровые фильмы и телевизионные сериалы, в том числе — "Последний месяц осени", "Тайна "Черных дроздов", "Змеелов", "Охота на сутенера", "На углу, у Патриарших…", "Линия защиты".

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