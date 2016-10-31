Начался чат с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой

На сайте "Главред" начался чат с пианистом-виртуозом, композитором, обладателем Голливудской премии импровизаторов, финалистом шоу "Україна має талант" и музыкантом шоу "Х-фактор" Евгением Хмарой.

Евгений Хмара расскажет о творческих планах и сотрудничестве с известными артистами. Приоткроет занавес подготовки нового шоу "Колесо жизни", которое состоится 2 марта, в Киеве, в Октябрьском дворце, и последующем всеукраинским туре городами Украины. Также композитор поделится новостью о скором релизе и презентации третьего студийного альбома "White pianо".

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