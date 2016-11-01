Стало известно, кто может заменить Аласанию на посту главы НТКУ — СМИ

Пост первого заместителя гендиректора НТКУ Харебин занял в феврале 2015 года.
Новым гендиректором Национальной телекомпании Украины после отставки Зураба Аласания может стать его заместитель Александр Харебин.
Об этом во вторник сообщает издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур.
Эту информацию частично подтвердил нардеп от БПП Григорий Шверк.
По его словам, Харебин действительно стремится занять кресло гендиректора, и в случае ухода Аласания его кандидатура — одна из наиболее вероятных.
Указывается, что пост первого заместителя гендиректора НТКУ Харебин занял в феврале 2015 года.
До этого, согласно опубликованной на сайте телеканала "UA: Первый" биографии, он "принимал активное участие в общественно-политических процессах государства как политический консультант и эксперт".
При этом, как пишет издание, телеканал умалчивает о последней известную должность Харебина — в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко "Украинский медиа холдинг" Харебин стал членом наблюдательного совета и операционным директором компании.
Когда именно он покинул этот пост, неизвестно.
До прихода в "Украинский медиа холдинг" Харебин около шести лет проработал в медиахолдинга Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя сначала журнал "Эксперт Украина", а затем и все издательство.
Сам Харебин пока не комментировал эту информацию.
Напомним, Зураб Аласания написал заявление об отставке с должности главы НТКУ.