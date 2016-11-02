За два года в Украине сняли 42 фильма: глава Госкино отчитался о проделанной работе

Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко сделал своеобразный отчет о проделанной работе за время своего руководства (с 11 августа 2014 года и по сегодня).

Об этом пишет Сегодня.

В частности, Ильенко отчитался о завершении производства 7 игровых полнометражных фильмов (в 2014 году 2 фильма, в 2015 году — 3 фильма и в 2016 году еще 2 фильма), 6 короткометражек, 8 анимационных фильмов и 21 документальной картины. Также было начато производство (заключены госконтракты) на создание 61 нового фильма, но когда их покажут украинскому зрителю, пока неизвестно.

Помимо этого, Ильенко рассказал, что были проведены дни украинского кино в 9 европейских городах (Брюсселе, Гамбурге, Тбилиси, Амстердаме, Лондоне, Таллинне, Берлине, Париже, Будапеште), а также в Израиле. Оказана поддержка 32 украинским кинематографистам (в том числе студентам) для участия в международных кинематографических событиях.

По состоянию на 24 октября 2016 года, были запрещены к демонстрации и распространению на территории Украины 483 фильма/сериала, в которых содержится "популяризация, агитация, пропаганда и т. д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".

Напомним, среди фильмов, попавших в немилость — "Тарас Бульба" и "Свои" (обе картины с нашим Богданом Ступкой), сериал "Белая гвардия" (по одноименному произведению Михаила Булгакова), а также все фильмы с Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым.

Напомним, украинское кино получит 500 млн гривен госфинансирования в 2017 году.