Группа Kozak System презентовала песню на слова Василя Симоненко

4 ноября 2016, 12:13

Второй куплет к песне написал музыкант Александр Положинский.

Группа Kozak System

Группа Kozak System презентовала новое видео на песню "Не Моя".

Саму песню казаки презентовали 24 сентября 2016 года.

В основе текста — стихотворение поэта-шестидесятника Василя Симоненко "Ну скажи, хіба не фантастично...", второй куплет к ней написал музыкант Александр Положинский, соообщили музыканты "Главреду".

Так вышло, что именно в этот день 54 года назад поэт обнародовал свое стихотворение. Взявшись за такую хрупкую вещь (учитывая личные переживания поэта), музыканты попробовали дать свое видение лирики Сомоненко, дополнив ее поэтической синергией от Александра Положинского.

Александр Положинский

"Как-то несколько лет назад мне на глаза попало стихотворение "Ну скажи, хіба не фантастично", и я был очень поражен образом, изображенным Симоненко. В ту же ночь родилась мелодия для песни, которую я несколько раз пытался менять, но ничего не получалось. В итоге, вернулся к первому варианту, поскольку именно с ним стихотворение звучало как единое целое. Диктофонную запись с песней я отложил на целых четыре года и забыл о ее существовании, а этой весной случайно нашел файл, и мы с ребятами решили сделать эту песню", — рассказывает о том, как родилась песня "Не Моя" музыкант группы Kozak System Александр Демьяненко.

Александр Демьяненко

Однако слов, которые написал Симоненко хватило лишь на один куплет. Потому возник вопрос: кто сможет написать второй. Музыканты обращались ко многим поэтам с этой просьбой, но почти все отказывались: мало кто хотел брать на себя ответственность дописывать за самим Симоненко. Тогда и пришла идея обратиться к лидеру "Тартака" и "Був'є" Александру Положинскому, который, к слову, уже не раз сотрудничал с Kozak System как автор текстов. 

Виктор Придувалов

"Во-первых, мне проще, потому что я не поэт, а автор текстов песен. Во-вторых, я не дописывал за Симоненко, а воспринимал это как общий с ним проект. Да, я вдохновился его текстом, да, я свой куплет основывал на его фундаменте, но мне уже не раз приходилось творить с кем-то вместе, потому опыт был. В-третьих, для меня это большая честь и приятность — грех было бы отказываться, тем более, мне кажется, все удалось", — отметил автор слов и лидер "Тартака" Александр Положинский. 

Когда же было записано демо новой песни, к работе подключился клавишник и аранжировщик "Океану Ельзи" Милош Елич, который и выступил саундпродюсером трека "Не Моя".

Милош Елич

"Мы с музыкантами Kozak System знакомы еще с консерватории, кроме того, я бывал на их выступлениях несколько раз и мне очень нравится то, что они делают. Когда ребята пришли ко мне с предложением сделать совместную песню, я согласился, но при условии, что песня меня впечатлит. Такой стана "Не Моя". Было очень приятно и интересно сотрудничать, и, мне кажется, часть этой положительной энергии зафиксирована в записи", — отметил Милош Елич.

Сначала группа не планировала создавать какое-то особое видео на эту песню, но потому решили поэкспериментировать и сделать нетрадиционный шаг — создать lyric video, но сделанное особым образом. Меседж было решено донести с помощью известного клипмейкера Виктора Придувалова. В основе видео праславянский фантастический сюжет, нарисованный как комикс, дополненный реальными кадрами, снятыми на рассвете на горе дельтапланеристов под Киевом.

Сам Придувалов сознался, что эта песня "нашла его сразу". "Мы вместе с Виталием Климовым, прослушав трек несколько раз, пришли к согласию, что это — наилучшее из того, что написали казаки. Почти сразу в голове появилась картинка. Но еще приблизительно два месяца ушло на развитие мифа, который вы увидите в лирическом видео: персонажей, сюжета, отдельных элементов и стиля", — рассказал режиссер.

Виталий Климов

Продюсер клипа "Не Моя" Виталий Климов также говорит, что песня Kozak System сразу легла в его персональный плейлист. "Сразу стало понятно, что хочется видеть какую-то легенду, притчу, миф. Но в планах не было делать полноценный видеоклип. Слава Богу, я знаком с талантливым художником Дмитрием Кривоносом, потому пришла мысль сделать лирическое видео, использовав кукую-то полусказочную идею и талант Дмитрия", — отметил Климов.

"Не Моя" стала титульным треком будущего Extended Play альбома Kozak System, презентация которого состоится уже 12 ноября.

Напомним, в Германии стартовали продажи сборника современной украинской музыки.

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Kozak System видео группа клип презентация Симоненко Александр Положинский
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