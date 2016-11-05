Василий Шкляр: крымчане счастливы, что живут и умирают в России

Украина потеряла Крым, а большинство жителей полуострова довольны оккупацией

Об этом в интервью "Эспрессо" заявил украинский писатель Василий Шкляр.

"Крым Украина потеряла. Кто-то говорит, временно, кто-то говорит, навсегда. Правда в том, что подавляющее большинство жителей Крыма не нуждаются ни в защите со стороны Украины, ни в ее законах. Тем более что завидовать нам пока что нет оснований. Крымчане счастливы, что живут и умирают в России, они любили и любят эту страну", — сказал Шкляр.

По мнению писателя, в будущем ситуация может измениться, если условия жизни в Украине улучшатся по сравнению с оккупированным полуостровом.

"Человек — существо капризное. Один мой знакомый мэр известного города предложил жителям незавидной улочки назвать их улицу именем украинского героя, которого большинство здешних людей еще не воспринимают как героя. Э, нет, уперлись люди, хотим, чтобы наша улица называлась Счастливая. Хорошо, ответил городской глава, пусть будет ваша улица Счастливая. И сами будьте счастливы, добавил себе мысленно, но асфальт положим в первую очередь на той улице, которая будет носить имя героя. Так же я скажу и про крымчан: пусть пока что будут счастливы, а там будет видно", — подытожил Василий Шкляр.

Напомним, украинский писатель объяснил бешеную поддержку Путина российскими деятелями культуры.