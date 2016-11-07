Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" вспомнил, как учился у ведущего Ивана Урганта

Иван Городецкий поддерживает связи только с аполитичными российскими коллегами.

Об этом актер и телеведущий шоу "Холостяк" рассказал на чате в "Главреде".

"Я поддерживаю отношения только с аполитичными коллегами, у меня их не так много в России, буквально несколько человек".

Также Городецкий вспомнил, как, в свое время набирался опыта у ведущего Ивана Урганта. "Что касается Вани, у нас не такие теплые дружеские отношения — мы общались на профессиональные темы, и был период в моей жизни, когда я использовал его образ, как "скелет", как некие маяки, к которым нужно стремиться для того, чтобы сформировать себя как ведущего. Ваня в этом отношении является хорошим и правильным примером".

Напомним, Анастасии Приходько интересно, как будут себя вести ее российские коллеги, если приедут в Украину.