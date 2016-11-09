Актерам сериала "Сваты" запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину двум российским актерам Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину, известным украинскому зрителю по сериалу "Сваты".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Артемьева и Добрынин приехали в Харьков на гастроли, где они сыграли в спектакле "Близкие люди". После своего выступления актеры отправились обратно в Россию.

"Вчера вечером на железнодорожном пункте пропуска "Харьков-пассажирский" во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом в Москву, сотрудники Госпогранслужбы проверили информацию о возможном нарушении гражданами РФ Добрыниным М.М. и Артемьевой Л.В. (российские актеры театра и кино) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Все дело в том, что звезды сериала "Сваты" приезжали в Крым и тем самым нарушили требования законодательства Украины, регламентирующие порядок посещения оккупированного Крыма и ОРДЛО.

В связи с этим, в отношении граждан РФ был составлен протокол об административном нарушении.

Сами актеры не стали ничего отрицать и отказались от присутствия в суде. После они покинули территорию Украины.

Напомним, звезда "Сватов" выступил за присоединение Крыма к России.