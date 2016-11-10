Обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню

Британская соул-исполнительница, поэтесса и обладательница музыкальной премии "Грэмми" Джосс Стоун, заглянув с концертом в Киев, порадовала поклонников украинской народной песней "Ой за гаєм зелененьким", которую исполнила вместе со столичным дуэтом "Dvoe".

Видео с исполнением песни в столь необычной аранжировке певица опубликовала на личном канале на YouTube.

У певицы есть традиция: в каждой стране своего тура обладательница "Грэмми" ищет музыкантов, с которыми можно организовать так называемый музыкальный джем и ближе узнать культуру.

В Украине сыгрались с певицей участники киевского дуэта "Dvoe" Ольга Диброва и Артем Угодников. Вместе с Джосс Стоун музыканты исполнили украинскую народную песню "Ой за гаєм зелененьким" в одной из студий на территории Центра Довженко в Киеве.

Певица опубликовала ролик своего выступления на странице личного видеоблога, где получила большое количество позитивных отзывов.

Напомним, Мила Йовович в честь своего 40-летия спела на украинском.

По материалам Апостроф.