В Украине составили рейтинг самых роковых городов

Компания Karabas подсчитала количество проданных билетов в своей системе и проанализировала, музыкантам каких направлений и жанров отдают предпочтение жители украинских городов.

Об этом пишет bit.ua.

За год на сайте можно приобрести билеты более чем на 1500 концертов. И основная часть из них — выступления поп-исполнителей. Так, в компании говорят, что во Львове лишь 1 из 10 концертов приходится на рок-музыкантов, а в Ужгороде и Житомире можно вживую можно послушать исключительно попсу.

Однако есть города, где ситуация с рок-выступлениями обстоит лучше. Среди них, например, Киев, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Ровно. Кроме того, в Хмельницком и Луцке рок и поп получили одинаковые показатели. А вот классика и джаз оказались не слишком популярными среди меломанов. Исключением стали Киев, Днепр и Харьков. Реп можно услышать на концертных площадках столицы, Харькова и Одессы.

Напомним, в Украине определили лучшие города.