12 украинских художников превратили картины ван Гога в фильм

12 украинских художников работают в составе международной группы художников над созданием первого полнометражного анимационного фильма о нидерландском художнике Винсенте Виллеме ван Гоге.

Об этом пишет gazeta.ua.

Англо-польский фильм "С любовью, Винсент" оригинальным способом расскажет о жизни и творчестве знакового художника. Живописцы создали 62 450 рисунков масляными красками на холсте. Работу ведут 4 года подряд.

"Дело происходит так: актеры сыграли свои роли и мы, художники, их прорисовывали. У каждого стоит полотно с масляными красками. Мы рисуем каждое движение и каждый кадр. У нас есть три студии, главная в польских городах Гданьск и Вроцлав, и в Греции. Всего берут участие где-то 100-130 художников, кроме компьютерных графиков", — говорит художник Андрей Македон, который работает над созданием фильма.

Кроме Македона, в проекте задействованы такие украинские художники, как Андрей Ковтунович, Светлана Гавричук, Татьяна Очередько, Екатерина Очередько, Юлия Решетник, Елена Хорхоль, Анастасия Бонишко, Марина Савченко, Виталий Мурин, Мария Шепеленко и Ярослав Свирняк.

Производством фильма занимаются оскароносные киностудии BreakThru Films и Trademark Films. Премьера кинокартины "С любовью, Винсент" будет в 2017 году в польском Вроцлаве.

Напомним, российский художник создал портрет Юрия Шевчука из осенних листьев.